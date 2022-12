Packaging alimentare, SACE e UniCredit supportano filiera italiana in India

(Teleborsa) -supportano lasostenendo la realizzazione di un nuovo impianto chiavi in mano ad alto contenuto Made in Italy per, grande produttore indiano specializzato in soluzioni di imballaggio flessibile.Nell'ambito dell'operazione,per supportaredestinati alla fornitura di una linea completa di macchinari e componenti. L'operazione di Express Buyer Credit, che e` una declinazione del Credito Acquirente tradizionale volto a velocizzare il processo di negoziazione della documentazione finanziaria con riduzione anche dei costi associati, e` la prima nel suo genere sottoscritta da una banca italiana e conferma ulteriormente la volonta` di UniCredit e SACE di supportare la supply chain italiana conL'operazione, infatti, consente agli esportatori di associare alle offerte commerciali un'offerta finanziaria per il buyer che renda piu` competitiva la proposta dando la possibilita` all'acquirente di dilazionare il pagamento dell'investimento negli anni.Nel dettagliorealizzera` una linea completa di coestrusione per la produzione di CPP e CPE film, inclusi servizi di engineering, installazione, training e ultimazione dei lavori prevista per febbraio 2023;fornira` due tagliaribobinatrici, i macchinari necessari per tagliare il materiale da imballaggio mentresi occupera` del metallizzatore sottovuoto, una macchina che produce una finitura metallica lucida sui materiali, entrambi complementari alla linea di produzione. I macchinari saranno installati a Hyderabad, capoluogo dello stato di Telangana nell'India Meridionale, uno dei principali centri per l'industria tecnologica del subcontinente indiano."Per noi si tratta di una fornitura molto importante e siamo consapevoli che il supporto garantito da SACE e Unicredit sia stato nei fatti molto importante, per la buona riuscita dell'accordo. L'India – spiega– e` un mercato da sempre rilevante per la nostra azienda e confidiamo che la collaborazione con Sace e Unicredit possa proseguire e ampliarsi nel migliore dei modi per il futuro"."Grazie a UniCredit e SACE per averci supportato attraverso l'Express Buyer Credit in favore del nostro cliente Chripal Poly Films LTD, India – ha dichiarato–. Questo strumento di finanziamento ha permesso al nostro cliente di beneficiare di condizioni competitive e ha facilitato l'acquisto del nostro macchinario"."Il sostegno di Unicredit e SACE e` riuscito a facilitare un ambizioso progetto industriale che ci ha consentito di portare la nostra tecnologia in India, un paese con un forte potenziale e per noi molto strategico", afferma"Abbiamo veramente apprezzato il supporto sia di SACE che di Unicredit per l'estensione della linea di credito Express Buyer – ha dichiarato– che ci consente di acquistare macchinari all'avanguardia da Colines, Bobst e IMS Technologies e che permetteranno cosi` di espandere e ampliare la nostra azienda e l'offerta di prodotti".e` destinata a superare la Cina come Paese piu` popoloso al mondo gia` nel 2023, con una forte crescita dei redditi privati e un incremento dei consumi che la rendera` un mercato molto attrattivo per le imprese italiane. Oltre ai settori interessati dai piani di sviluppo industriale, come ad esempio infrastrutture e trasporti, energy e manifattura, l'ampiezza del mercato domestico offre interessanti opportunita` nei beni di consumo, come pure lungo tutta la filiera del food and beverage. Inoltre, Nuova Delhi rappresenta anche uno dei mercati alternativi per il rifornimento strategico di alcune materie prime per le imprese italiane, come ad esempio argilla, ghisa, ferro e acciaio. L'India raggiungera` il tasso di crescita piu` elevato tra le principali economie mondiali nel 2022 (circa +7%), con effetti positivi anche per le vendite oltreconfine italiane, previste a +13,1% dopo l'ottimo risultato conseguito nei 12 mesi precedenti. Per le esportazioni italiane in valore, la spinta maggiore arrivera` dai beni intermedi (+19,9%), in particolare chimica (+19,2%) oltre al food processing, cura della persona e metalli (+23,6%), settore che e` stato capace di attrarre piu` di 16 miliardi di dollari di investimenti esteri nel periodo 2000-2021, mentre tra i beni di investimento, che compongono la meta` dell'export nel Paese, la meccanica strumentale registrera` un incremento dell'11,1%.