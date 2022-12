Prevalgono le vendite a Tokyo. Debole il resto dell'Asia

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Sessione debole per il listino dicon gli investitori in attesa di maggiori indicazioni dalla Banca centrale del Giappone (Boj) al termine della riunione di due giorni che termina oggi. Debole anche il resto delle altre principali piazze asiatiche.L'indice giapponesescambia con un calo del 2,49%, proseguendo la serie di quattro ribassi consecutivi, iniziata giovedì scorso; sulla stessa linea, si muove in retromarcia, che scivola dell'1,47%.Depresso il mercato di(-1,52%); come pure, in discesa(-0,79%).Negativo(-1,08%); sulla stessa tendenza, in netto peggioramento(-1,66%).Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato +0,07%. Seduta trascurata per l', che mostra un timido +0,02%. Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a +0,04%.Il rendimento dell'scambia 0,41%, mentre il rendimento per ilè pari 2,89%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati asiatici:00:30: Prezzi consumo, annuale (preced. 3,7%)00:30: Tasso disoccupazione (preced. 2,6%)00:50: Vendite dettaglio, annuale (preced. 4,3%).