Sanlorenzo perfeziona acquisizione Equinoxe per 2,1 milioni

Sanlorenzo

(Teleborsa) -ha perfezionato l’acquisizione del 100% di Equinoxe per un controvalore di 2,1 milioni di Euro, di cui circa il 10% verrà corrisposto nei prossimi tre anni subordinatamente al soddisfacimento di talune condizioni.L’operazione - spiega una nota - si inserisce nella strategia legata alla proposta di un pacchetto di servizi dedicati alla clientela, in coerenza con la filosofia di ricerca della massima eccellenza e con il posizionamento “made to measure” del brand. Tra questi, l’attività di charter ha vissuto una forte espansione soprattutto nei periodi di contrazione della domanda di nuove imbarcazioni e conserva un elevato potenziale da esprimere. L’offerta di tali servizi riscuote un particolare interesse da parte della clientela, che può cogliere l’opportunità di recuperare una quota significativa dei costi operativi della propria imbarcazione includendola in un programma su cui fare affidamento in quanto gestito da Sanlorenzo."Siamo felici di accogliere Equinoxe nella famiglia Sanlorenzo - ha commentato-. In Equinoxe abbiamo infatti individuato non solo standard di qualità ed eccellenza in linea con il nostro posizionamento, ma anche quelle competenze specialistiche necessarie a sviluppare la Sanlorenzo Charter Fleet, il primo programma al mondo di charter monobrand., che vede nei servizi, insieme alla sostenibilità e tecnologia e alla supply chain, tre ulteriori driver fondamentali che vanno a rafforzare il nostro modello di business, per la crescita da qui al 2030".