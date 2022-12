BEI: 40 milioni di euro a Marposs per le attività di ricerca, sviluppo e innovazione

(Teleborsa) - Lafinanzia conle attività di Ricerca, Sviluppo e Innovazione dileader mondiale nella fornitura di strumenti di precisione per la misura e il controllo in ambiente di produzione. Dal 2013 ad oggi, la banca dell'UE ha finanziato Marposs contramite tre operazioni.Nel dettaglio, il prestito della BEI – si legge in una nota – contribuirà allo sviluppo di sistemi innovativi di misura e controllo di processo flessibili, sistemi di misura per componenti destinate ad applicazioni legate alla mobilità elettrica, nonché apparecchiature e sistemi di misura dedicate alle tecnologie dell'idrogeno e delle celle a combustibile. L'accordo contribuirà quindi a facilitare e accelerare lo sviluppo e la produzione di tecnologie per veicoli elettrici e di soluzioni innovative per promuovere l'efficienza energetica, tecnologie avanzate di produzione e supportare la digitalizzazione principalmente nei settori automobilistico, elettronico e farmaceutico."Con questa operazione, la banca dell'UE – ha dichiarato– dimostra la propria vicinanza al tessuto imprenditoriale italiano sostenendo una realtà come Marposs che contribuisce ad accelerare l'elettrificazione e la decarbonizzazione di diversi settori chiave, come quello dei trasporti"."Il Gruppo Marposs –dichiara l'all'interno di un importante progetto di crescita, ha intrapreso con successo una strategia basata sull'espansione in nuovi settori di mercato e sullo sviluppo di soluzioni innovative rivolte al mondo dell'auto elettrica e delle celle a combustibile. Siamo onorati di poter contare sul continuo supporto e sulla fiducia di BEI nella nostra capacità di essere un punto di riferimento per il controllo di qualità nell'evoluzione verso una mobilità sostenibile".