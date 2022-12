Borse europee, i numeri verdi prevalgono su quelli rossi

Avio

(Teleborsa) -, in una seduta caratterizzata dall'assenza di grandi spunti e volumi, visto l'avvicinarsi delle festività natalizie. Gli investitori effettuano qualchedopo gli ultimi ribassi e iniziano a. La chiara tendenza è iniziare con cautela, con JPMorgan e Pictet che sull'azionario prevedono un taglio degli utili e Citi che ritiene che ancora non si sia visto il minimo e segnala come la recessione sarà più pesante in Europa.Sul fronte macroeconomico, l'Istat ha comunicato che a ottobre 2022 l'indice destagionalizzato dellaè diminuito dello 0,9% rispetto a settembre 2022. È migliorato ancora , per il terzo mese consecutivo, laA Piazza Affari spicca ladi, dopo il fallimento del secondo lancio di Vega C . Non sono ancora note ledell'accaduto, ma il ministro delle Imprese Adolfo Urso ha detto di avere "piena fiducia che presto riprenderanno i lanci". Gli analisti evidenziano la possibilità di costi extra e ritardi.Tra gliha comunicato una nuova scoperta a gas nell'offshore di Cipro;ha acquisito il 67% del capitale sociale di Innovation Pharma;ha ridefinito l'organizzazione della direzione generale con l'istituzione di una condirezione generale Chief Financial Officer (CFO);si è aggiudicata un contratto petrolchimico EPC da 1,3 miliardi di dollari.Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,063. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.815,2 dollari l'oncia. Forte rialzo per il(Light Sweet Crude Oil), che mette a segno un guadagno dell'1,85%.Torna a scendere lo, attestandosi a +208 punti base, con un calo di 7 punti base,mentre il rendimento delsi attesta al 4,38%.tonicache evidenzia un bel vantaggio dello 0,88%, in luce, con un ampio progresso dell'1,02%, e andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,24%.Piazza Affari continua la sessione in rialzo, con ilche avanza a 23.979 punti; sulla stessa linea, ilguadagna l'1,06% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 25.975 punti. In denaro il(+0,84%); sulla stessa linea, buona la prestazione del(+0,71%).di Milano, troviamo(+3,62%),(+3,09%),(+1,91%) e(+1,85%).Al Top tra le azioni italiane a(+3,17%),(+2,99%),(+2,85%) e(+2,41%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,00%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,67%.