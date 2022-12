Brillante Piazza Affari insieme alle borse europee

Avio

Euro / Dollaro USA

Oro

Spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

ENI

Saipem

Moncler

Inwit

GVS

Datalogic

Sanlorenzo

Carel Industries

Tinexta

Ascopiave

Italmobiliare

(Teleborsa) - Chiusura al rialzo per le principali borse europee, in una seduta caratterizzata dall'assenza di grandi spunti e volumi, visto l'avvicinarsi delle festività natalizie, confortate dalle trimestrali americane migliori delle attese che hanno distolto l’attenzione degli investitori dai timori legati alla recessione. Un sostegno al corso azionario dei listini di Eurolandia è arrivato anche dai prezzi del gas scesi sotto 100 euro.Sul fronte societario, da segnalare il calo diche ha pagato il fallimento del lancio di Vega C . Non sono ancora note le ragioni dell'accaduto, ma ilha detto di avere "". Gli analisti evidenziano la possibilità di costi extra e ritardi.Sul mercato valutario, l'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,061. L'è sostanzialmente stabile su 1.816,7 dollari l'oncia. Deciso rialzo del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (+2,26%), che raggiunge 77,95 dollari per barile.Lofa un piccolo passo verso il basso, con un calo dell'1,49% a quota +213 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 4,42%.svettache segna un importante progresso dell'1,54%, vola, con una marcata risalita dell'1,73%; brilla, con un forte incremento (+2,01%). Chiusura in forte rialzo per la Borsa milanese, con il, che mette a segno un guadagno dell'1,66%, mentre, al contrario, rimane intorno alla linea di parità il, che chiude la giornata a 25.704 punti.Ilnella seduta odierna a Piazza Affari è stato pari a 1,59 miliardi di euro, con un incremento di ben 387 milioni di euro, pari al 32,06%, rispetto ai precedenti 1,21 miliardi; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,42 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,45 miliardi.di Piazza Affari, buona performance per, che cresce del 3,55%.Sostenuta, con un discreto guadagno del 3,48%.Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio del 2,77%.Ben impostata, che mostra un incremento del 2,62%.di Milano,(+7,19%),(+4,34%),(+4,05%) e(+3,88%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -0,72%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,62%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,59%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati:14:30: Partite correnti, trimestrale (atteso -222 Mld $; preced. -238,7 Mld $)16:00: Fiducia consumatori, mensile (atteso 101 punti; preced. 101,4 punti)16:00: Vendita case esistenti (atteso 4,2 Mln unità; preced. 4,43 Mln unità)16:00: Vendita case esistenti, mensile (atteso -5,4%; preced. -5,9%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso -167K barili; preced. 10,23 Mln barili).