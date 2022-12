Brillante Wall Street, assist dalle trimestrali

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

Nike

Boeing

Apple

Salesforce,

Walgreens Boots Alliance,

Docusign,

Lululemon Athletica

Charter Communications,

Idexx Laboratories,

Walgreens Boots Alliance,

Crowdstrike Holdings,

Palo Alto Networks,

Marriott International,

(Teleborsa) - Prosegue al rialzo la borsa di Wall Street in una seduta caratterizzata dall'assenza di grandi spunti e volumi, visto l'avvicinarsi delle festività natalizie. I guadagni vengono sostenuti dalle trimestrali positive di alcune big americane, come quelle di FedEx e Nike, che distolgono l’attenzione degli investitori dai timori legati alla recessione.Tra gli indici statunitensi, ilscambia in deciso rialzo (+1,53%) e raggiunge i 33.353 punti; sulla stessa linea, in rialzo l', che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 3.877 punti. Positivo il(+1,47%); sulla stessa linea, in denaro l'(+1,49%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+13,52%),(+4,13%),(+2,15%) e(+2,13%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,35%.Tra idel Nasdaq 100,(+4,06%),(+3,72%),(+3,57%) e(+3,56%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,35%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,78%.Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,42%.Piccola perdita per, che scambia con un -1,18%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:14:30: Partite correnti, trimestrale (atteso -222 Mld $; preced. -238,7 Mld $)16:00: Fiducia consumatori, mensile (atteso 101 punti; preced. 101,4 punti)16:00: Vendita case esistenti (atteso 4,2 Mln unità; preced. 4,43 Mln unità)16:00: Vendita case esistenti, mensile (atteso -5,4%; preced. -5,9%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso -167K barili; preced. 10,23 Mln barili).