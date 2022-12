Cofle, primo bilancio di sostenibilità: nuovi obiettivi al 2024

Cofle

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nel settore dei sistemi di comando e control cables per il settore off-road vehicles, haper raccontare il proprio impegno nella sostenibilità ambientale, sociale e di governance.Sul fronte ambientale, viene segnalato che nel 2021, nonostante la crescita del business, c'è stato undi gas serra (scope 1 e 2) per euro di ricavi. Inoltre, c'è stato l'acquisto della maggior parte del materiale da fornitori locali, con conseguente ridotto impatto a livello logistico, e l'utilizzo di materie prime (il 49% del totale) derivanti da processi di riciclo.Per quanto riguarda gli aspetti sociali, viene evidenziato che il. Nel corso del 2021 sono state erogate complessivamente 498 ore di formazione."Sin dagli inizi della nostra storia, nel 1964, Cofle ha avuto un'attenzione particolare verso quelle che ancora non si definivano politiche CSR, e un forte rispetto dell'ambiente in cui operava - ha commentato, Head of Group Communications e IR Manager - Questo comportamento ha caratterizzato Cofle lungo tutto il suo percorso di crescita, e continuerà a caratterizzarla anche nella sua espansione all’estero. È difatti nostro obiettivo".Per continuare il suo percorso di crescita sostenibile, Cofle ha: studio di nuove modalità di packaging per la sostituzione dell'utilizzo di quello in plastica; studio di fattibilità per l'istallazione di un nuovo impianto geotermico; acquisto di certificati GO per aumentare la quota utilizzata di energia elettrica da fonte rinnovabile; inventario delle emissioni di gas serra di Scope 3 e ridefinizione del perimetro di rendicontazione; aumento della percentuale di presenza femminile in azienda; avvio del progetto di prevenzione con visite mediche gratuite per i dipendenti in collaborazione con la LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori); adozione del Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.Lgs .231/01; studio e inserimento di obiettivi ESG nei sistemi di remunerazione di AD e manager; progressivo allargamento del perimetro di rendicontazione della sostenibilità fino a coprire quello di gruppo consolidamento integralmente.