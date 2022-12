Consumi, Portaccio (Italgrob): "Urge bloccare aumenti ingiustificati listini"

(Teleborsa) - “Sono assolutamente, considerato che negli ultimi mesi i prezzi delle componenti energetiche, come energia elettrica e petrolio, quelli delle materie prime come legname, alluminio, plastica e vetro, e quello dei prodotti agricoli come il grano e il riso, si sono costantemente abbassati". E' quanto affermato da, Presidente dil’associazione di Confindustria rappresentativa della"Sono, inoltre, fortementedel mondo fuori casa - prosegue Portaccio - che nonostante un buon 2022 non hanno ancora recuperato i livelli pre-pandemici. Alla base della mia preoccupazione c’è ladelle famiglie, come testimoniato dalla notevole contrazione dei volumi della distribuzione organizzata, termometro della spesa giornaliera. Se le famiglie devono ridurre la spesa ordinaria, come possono pensare di andare al ristorante?"."Questodei consumi, unita alla crescente spirale inflattiva, non può che portare ad una quanto mai. È, quindi, improrogabile bloccare al più presto gli incrementi dei prezzi che in molti casi sono arrivati ad aumenti a due cifre", sottolinea il Presidente di Italgrob, secondo cui "occorre avviare untra industria, distribuzione e pubblici esercizi, con l’obiettivo di valutare iniziative comuni in grado di contrastare in maniera efficace l’inflazione, in un approccio di sistema che deve coinvolgere tutti".Per l'associazione "bisogna necessariamente, perché in questa situazione di incertezza verso il futuro e ristrettezze finanziarie imporre tutti i sacrifici economici solamente al consumatore”.ITALGROB, la Federazione Italiana dei Distributori Horeca, è l’unica associazione nazionale di riferimento per il settore della distribuzione nel canale Horeca – ricordiamo acronimo di Hotel, Restaurant e Café - che comprende tutto il circuito dei consumi “fuori casa”.La Federazione, membro di Confindustria dal 2014, identificata come imprenditoria dei servizi e distribuzione del Food&Beverage, è riconosciuta a livello internazionale quale membro dell’associazione europea CEGROBB “Communauté Européenne des Associations du Commerce de Gros en Bières et autres Boissons”. Nata nel 1992 per volontà dei consorzi dei grossisti distributori bevande italiani, persegue l'obiettivo di rappresentare la categoria e le sue istanze sia verso le istituzioni che verso altri membri della filiera produttiva, contribuendo allo stesso tempo alla crescita, alla formazione e allo sviluppo del settore (https://www.italgrob.it/menu/chi-siamo/).