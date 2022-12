Danske Bank, Standard Ethics declassa rating dopo scandali

(Teleborsa) -. Si tratta del terzo notch su nove della scala usata dall'agenzia di rating indipendente con sede a Londra e focalizzata sulla sostenibilità, pari a un giudizio "Very Low". Il Corporate SER della Banca era stato precedentemente "Sospeso".Il rating della banca danese - che opera principalmente nei paesi nordici - è statoemerso nel 2017-2018 e definito "uno dei più grandi scandali di riciclaggio di denaro".Dopo un periodo di monitoraggio Standard Ethics riassegna un rating, il qualein relazione al GDPR (General Data Protection Regulation) e questioni fiscali.La settimana scorsa Danske Bankcome parte di un accordo con gli Stati Uniti a seguito di un'indagine su miliardi di dollari in pagamenti illeciti provenienti da clienti ad alto rischio in Russia e altrove.