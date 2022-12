Efinity Global si aggiudica finanziamento per tre impianti fotovoltaici

(Teleborsa) - La, leader nel settore dell’energia rinnovabile, si è aggiudicata un finanziamento a lungo termine del valore di 142 milioni di euro per la costruzione in Italia diIl finanziamento è costituito da unadi due impianti fotovoltaici per un totale di 72 MW, che vede coinvolti Santander Corporate & Investment Banking (Santander CIB) e BayernLB. Unatra gli istituti finanziatori Nomura.Queste istituzioni hanno agito come(MLA) per il finanziamento di ciascun progetto, attraverso unache include 85 milioni di euro di finanziamento non-recourse senior debt e 57 milioni di euro di finanziamento IVA e LCs facilities per PPA e moduli fotovoltaici., interamente sviluppato da Enfinity Global, è situato in tutta la Regione Lazio e si prevede che sarà operativo nella prima metà del 2024. I tre impianti a energia solare produrrannosufficiente per alimentare il corrispettivo di 71.000 abitazioni, rimuovendo dall’atmosfera 76.500 tonnellate di CO2 all’anno, pari alla piantumazione di 3.500 nuovi alberi."Siamo grati di collaborare con tre importanti istituti finanziari e poter dimostrare la qualità del nostro portfolio, così come la solidità economica del settore", ha affermatoch, CEO di Enfinity Global. “Stiamo svolgendo un ruolo chiave per accelerare la transizione energetica. Supportare Enfinity Global rafforza la nostra posizione di leadership nel settore delle energie rinnovabili ed è una testimonianza del nostro impegno per la sostenibilità", ha dichiarato, responsabile globale del debito strutturato di Santander CIBm e perz, Head of Project Finance South Europe la socità " è orgogliosa di contribuire ulteriormente a un sistema energetico senza emissioni inquinanti in Italia e nel mondo. Questa operazione ha dimostrato che i progetti in grid parity diventeranno l'asset prevalente nel settore delle energie rinnovabili".