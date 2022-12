Energia, a novembre crescono i consumi petroliferi: +1,4%, superiori anche ai livelli pre-pandemia

(Teleborsa) - A novembre iitaliani sono stati pari a poco più di, in aumento dell’1,4% (+67.000 tonnellate) rispetto a novembre 2021. È quanto ha registrato, Unione Energie per la Mobilità, nel consueto report mensile. "Un risultato complessivamente migliore delle attese e anche superiore ai livelli pre-pandemici (+2,9% vs. novembre 2019) - commenta in una nota l'associazione che rappresenta le principali aziende del settore petrolifero in Italia - . In questo mese i consumi sono stati sostenuti dallache, anche grazie alle temperature miti, hanno favorito glinel tempo libero". Per quel che riguarda il mese di dicembre, invece, l'associazione stima che "nonostante il peggioramento del contesto macroeconomico, i consumi dovrebbero confermare i livelli dello scorso anno grazie alla spinta del comparto della mobilità".UNEM evidenzia che nell’permangono gli effetti dello switch dei(metano/benzina) verso la benzina che presenta prezzi ancora inferiori rispetto a quelli del gas. Quanto ai consumi di(benzina+gasolio), a parità di giorni lavorativi, sono stati pari a circa, di cui 0,7 milioni di benzina e 2 milioni di gasolio, con un incremento del 6,3% rispetto allo stesso mese del 2021 (+162.000 tonnellate). Rispetto ai valori di novembre 2019, che aveva comunque un giorno lavorativo in meno, segnano un aumento ancora più sostenuto, pari al 12,2% (+295.000 tonnellate). "Ciò è dovuto in parte anche all’aumento discattato dal 1° dicembre (annunciato il 23 novembre) che ha spinto molti automobilisti ad anticipare inegli ultimi giorni di novembre" spiega ancora UNEM.Latotale ha mostrato un incremento del 13,2% (+78.000 tonnellate) rispetto a novembre 2021 e del +21,6% rispetto a novembre 2019, determinato secondo UNEM "dalla prevalenza nelle nuove immatricolazioni delle motorizzazioni a benzina, soprattutto nelle versioni ibride, e dal minore utilizzo del metano nei veicoli bifuel". Per quel che riguarda ilautotrazione, dopo la frenata del mese precedente, è tornato a segnare complessivamente una crescita del 4,3% rispetto a novembre 2021 (+84.000 tonnellate) del 9,4% rispetto ai valori pre-pandemici.Il, prodotto che più di tutti è stato penalizzato dalla pandemia, ha rilevato un incremento del 35,5% rispetto a novembre 2021 che conferma il trend di ripresa sia del traffico passeggeri che merci rilevato dall’Enac. Crescono di oltre il 110% gli usi militari. I consumi complessivi restano tuttavia ancora inferiori del 11,6% (-39.000 tonnellate) rispetto al 2019.Rimanendo nell’ambito della mobilità, va rilevata una limitata crescita del gpl autotrazione (+1,7% verso novembre 2021), e una frenata per i bunker (-3,3%).UNEM segnala anche un consistente incremento dei consumi per la(+51,9%) e dei consumi diper la termoelettrica (+97,7%), legati ad una maggiore economicità rispetto al. Fra gli altri principali prodotti, continuano a rilevare: la carica petrolchimica netta (-49,7%), a riprova della consistente riduzione delle attività di alcune realtà industriali e il gasolio per uso riscaldamento (-26,5%). Da segnalare che per la prima volta in questo 2022 i consumi di bitume segnano un valore positivo (+2,3%). Confermano la flessione dei mesi precedenti i consumi di lubrificanti (-4%), con il gruppo industria che segna un -9,3%.Nei primi undici mesi del 2022 iitaliani ammontano a 53,6 milioni di tonnellate, con un incremento del 6,3% (+3.200.000 tonnellate) rispetto ai primi undici mesi del 2021, ma ancora inferiori del 2,9% rispetto allo stesso periodo del 2019.I consumi di(benzina+gasolio) risultano invece pari a 29,1 milioni di tonnellate, con un incremento del 5,8% (+1.592.000 tonnellate) rispetto allo stesso periodo del 2021, risultando superiori anche ai valori dei primi 11 mesi del 2019 (+1,7%). In particolare, rispetto al periodo gennaio-novembre 2021 la benzina totale ha mostrato un incremento del 12,2%, il gasolio autotrazione ha evidenziato un aumento del 3,8% Ilnei primi undici mesi 2022 ha recuperato 1,5 milioni di tonnellate rispetto al 2021, ma risulta ancora inferiore del 24% rispetto allo stesso periodo del 2019.In consistente incremento i consumi di(+22,3%) per la ripresa delle lavorazioni e soprattutto per la produzione di energia elettrica e termica (+65%). Fra i prodotti in calo nei primi undici mesi si segnalano invece: il bitume (-18,7%), la carica petrolchimica netta (-24%) e il gasolio riscaldamento (-13,7%).