Fastweb, Standard Ethics migliora il rating atteso di lungo periodo

(Teleborsa) -, uno dei principali operatori di telecomunicazioni in Italia, a. Si tratta del settimo notch su nove della scala usata dall'agenzia di rating indipendente con sede a Londra e focalizzata sulla sostenibilità. Il Corporate SER "EE" è confermato.Gli analisti affermano che il percorso effettuato in questi ultimi anni da Fastweb nell'ambito deiè stato "adeguatamente focalizzato su aspetti ambientali e sociali". Ha riguardato anche la rendicontazione extra finanziaria, la gestione degli asset, il tema della concorrenza, la fiscalità, l’ambiente di lavoro, le differenze generazionali, l'identità di genere, la multiculturalità, i conflitti di interessi. La strategia di Sostenibilità è "apparsa coerente" alle indicazioni volontarie dell'ONU, dell'OCSE e dell'Unione Europea.Viene inoltre sottolineato che il sistema delle policy ESG "è di recente concezione e appare ben coperto e supportato da unper le tematiche extra-finanziare". Appare "prevedibile che le future implementazioni del sistema di governo della Sostenibilità copriranno anche temi come quello dell'intelligenza artificiale e terranno conto - anche formalmente - delle indicazioni in materia provenienti dalle principali organizzazioni internazionali".