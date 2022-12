FedEx aumenta risparmi sui costi. Trimestrale in chiaroscuro

FedEx

(Teleborsa) -, una delle più grandi società di trasporto e spedizioni al mondo, ha registratopari a 22,8 miliardi di dollari neldell'anno fiscale 2023 (che è terminato il 30 novembre 2022), in calo rispetto ai 23,5 miliardi di dollari dello stesso periodo dello scorso anno e al di sotto dell'obiettivo degli analisti di 23,7 miliardi di dollari. L'è sceso a 815 milioni di dollari, o 3,18 dollari, da 1,3 miliardi di dollari, o 4,83 dollari per azione, un anno prima. Le attese del mercato erano per un utile per azione rettificato di 2,82 dollari.La società ha identificato undi dollari rispetto alle previsioni di settembre e ora prevede di generare risparmi sui costi totali per l'anno fiscale 2023 di circa 3,7 miliardi di dollari rispetto al suo piano aziendale iniziale per l'anno fiscale 2023."Il team di FedEx si è mosso con urgenza per compiere rapidi progressi nella nostra trasformazione in corso mentre navigava in un contesto di domanda più debole - ha dichiarato il CEO Raj Subramaniam - I nostri guadagni hanno superato le nostre aspettative nel secondo trimestre, guidati dall'esecuzione e dall'".La societàcompresi tra 13 e 14 dollari, rispetto alla stima media degli analisti di 14,08 dollari, secondo dati Refinitiv.