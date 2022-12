Fiscozen raccoglie 8 milioni di euro e punta a semplificare fisco italiano

(Teleborsa) -, scale-up nata a Milano nel 2018 con la missione di semplificare la gestione della Partita IVA, ha, fondo internazionale di venture capital basato in Olanda. Il round vede inoltre la, gestore italiano di venture capital specializzato nelle tecnologie digitali, che aveva guidato nel 2020 il primo round di Fiscozen, con il quale aveva raccolto 3 milioni di euro.I capitali complessivi raccolti salgono quindi a 11 milioni di euro. La società intende usare le risorse raccolte in questo round perLa app di Fiscozen permette alle Partite IVA di avere visibilità su tasse e scadenze future e di. Inoltre, le Partite IVA hanno sempreda cui ottenere chiarimenti in tempo reale. Dall'altra parte, i commercialisti che diventano partner di Fiscozen hanno a disposizione una piattaforma software che automatizza tutte le attività ripetitive, liberando tempo per coltivare la relazione col cliente."Con la nostra tecnologia rimuoveremo gli ostacoli burocratici per gli imprenditori e li aiuteremo ad avere successo nei propri progetti - hanno commentato i- Eliminando la burocrazia, renderemo l'Italia una nazione efficiente e competitiva, che valorizza il talento e l’iniziativa delle persone".La missione di Fiscozen è quella di. Delle cinque milioni di attività economiche registrate in Italia, oltre tre milioni sono infatti attività individuali di liberi professionisti, artigiani e commercianti. I loro obblighi fiscali possono essere di oltre 200 tipi diversi nell'arco dell'anno, secondo la società."Crediamo che il mercato italiano offra grandi opportunità di investimento, specialmente se guardiamo alle soluzioni per le piccole e medie imprese - ha detto Briehan Burke, general partner di Keen Venture Partners - Vista la crescita dimostrata nei primi anni, siamo convinti che Fiscozen potrà svilupparsi in una grande realtà imprenditoriale e giocare un ruolo chiave nel rendere le imprese italiane più competitive".