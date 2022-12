(Teleborsa) -sui mercati internazionali, confermando che lae che, salvo nuovi shock dal lato dell'offerta, la speculazione è stata messa fuori gioco.Il future di Gennaio sul gas, sul mercato TTF di Amsterdam,, posizionandosi questa mattina a 99,5 euro per mwh, in ribasso del 5,85% rispetto alla viglia, i tratta di quotazioni che non si vedevano da metà giugno.