Germania, indice GFK sale per il terzo mese consecutivo

(Teleborsa) -. L'indice GFK, in base al sondaggio condotto questo mese, evidenzia per gennaio un valore di -37,8 punti, rispetto al -40,1 di dicembre (dato rivisto da un preliminare di -40,2). La lettura è anche migliore delle attese degli analisti, che erano per una risalita del sentiment a -38 punti.Migliorano anche le, con l'indicatore che guadagna 7,6 punti a quota -10,3. Sale l'indicatore sullache guadagna 2,3 punti e si attesta a -16,3. Quello sulleè salito di 10,9 punti a quota -43,4."Il terzo aumento consecutivo indica che il sentimentodei consumatori sta lentamente uscendo dalla depressione. La- spiega Rolf Burkl, esperto di consumatori di GfK - Le misure adottate dal governo federale per mitigare i costi energetici alle stelle stanno apparentemente avendo un effetto"."Tuttavia, è ancora troppo presto per dare il via libera - aggiunge - La ripresa del sentiment dei consumatori, come stiamo vivendo attualmente,. Ad esempio, se la situazione geopolitica dovesse nuovamente peggiorare, portando a prezzi dell'energia notevolmente più alti, la luce alla fine del tunnel si affievolirebbe molto rapidamente o addirittura si spegnerebbe del tutto".