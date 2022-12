Gruppo FS, in stazione team dedicato per informazioni e ascolto

(Teleborsa) -e per segnalare o suggerire interventi avendo qualcuno con cui interloquire direttamente, inÈ quanto si prefigge il progetto delche ha preso avvio da Roma Termini nellacon ladi undedicatePromossa dalle società delel, l’iniziativa - come spiegaportale informativo del Gruppo - punta quindi a, favorendo così eventuali interventi migliorativi per innalzare la qualità delleche, sempre in ambitoil team operativoin punti strategici della stazione e riconoscibili attraverso un gilet e dei desk dedicati. Ildalle oreQuesta nuova figura professionale si occuperà di fornire adeguato, rispondendo alle lorodi orientamento e accessibilità ai servizi presenti, interfacciandosi con ilpreposto aldello scalo nonché della sicurezza, conInoltre, qualora lasubissetali da provocare disagi ai passeggeridi ulteriori presidi operativi di RFI che, incon le assistenze alla clientela delle Imprese ferroviarie, garantiranno supporto per migliorare l’informazione ai viaggiatori.il progetto pilota disarà replicato ed esteso progressivamente ad altre stazioni: Venezia Santa Lucia, Bologna Centrale e Milano Porta Garibaldi e andrà a integrare altri servizi già presenti in stazione tra cui la Sala Blu di RFI per l’assistenza alle persone a ridotta mobilità, le attività di security e controllo degli accessi.Una nuova attenzione alle esigenze del viaggiatore rientra tra le priorità delche vede RFI già impegnata in un importante programma di modernizzazione di oltre 500 stazioni, del valore di 5,7 miliardi di euro in 10 anni, finanziati anche con fondi PNRR. Con l’espressa volontà di rendere le stazioni sempre più accessibili, integrate con i territori e in grado di svolgere con efficienza e comodità quel ruolo di cerniera tra diverse modalità di trasporto,