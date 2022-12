Intesa Sanpaolo, partite le selezioni per l'International Graduate Program

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -al grattacielo didi eccellenza, da inserire nell’, il percorso di formazione intensiva della durata di tre anni, di cui uno all’estero, sinora riservato solo agli "interni"., ma la risposta è stata molto positiva e, a seguito di fasi di selezione successiva basata su curriculum scolastico, video interviste, conoscenza dell’inglese,, equamente distribuiti per genere."Ai partecipanti ho dato due consigli: seguite le vostre passioni, vivetele, coltivatele, perché fare quello che piace è il primo passo per il successo. E non abbiate paura di sbagliare perché attraverso gli errori si cresce e possono aprirsi nuove strade, a volte inaspettate", ha affermato, Executive Director People managemenent di Intesa Sanpaolo, aggiungendo "la posta in gioco è alta, un'assunzione a tempo indeterminato in una banca moderna, internazionale, innovativa dove inizieranno un percorso qualificante che, attraverso competenza e passione, potrà portarli a traguardi professionali importanti".I candidati sono stati coinvolti in, tutti rigorosamente in inglese, per dimostrare la loro capacità di, tutte soft skills utili in banca.e inseriti in un percorso di crescita accelerato che li porterà a ricoprire diversi ruoli in banca in Italia e all’estero. Grazie all’aiuto die diverrà costruito un piano formativo su misura in collaborazione con ildell’Università Cattolica del Sacro Cuore.Nel 2022,dal Top Employers Institute e per LinkedIn è la migliore azienda in Italia in cui sviluppare la propria carriera e crescere professionalmente. Ora la banca ha aperto all’esterno l’International Talent Program, sinora riservato ai dipendenti interni, in vista della realizzazione del più ampio piano di assunzioni che prevede 4.600 ingressi entro il 2025, di cui circa 2.000 in ambito IT e Tech.