La Borsa di New York termina la seduta poco mossa

(Teleborsa) -suldello 0,28%, mentre, al contrario, rimane ai nastri di partenza l'), che si ferma a 3.822 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Pressoché invariato il(-0,11%); come pure, sui livelli della vigilia l'(+0,06%). I principali indici riescono quindi a, con gli investitori che rimangono preoccupati degli effetti delle scelte delle banche centrali sull'andamento dell'economia.del Dow Jones,(+1,74%),(+1,64%),(+1,45%) e(+1,41%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,31%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,08%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,78%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.(+5,94%),(+4,22%),(+2,88%) e(+2,28%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -8,05%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 3,54%.Sotto pressione, che accusa un calo del 3,09%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,27%.Tra i datisui mercati statunitensi:14:30: Partite correnti, trimestrale (atteso -222 Mld $; preced. -251,1 Mld $)16:00: Fiducia consumatori, mensile (atteso 101 punti; preced. 100,2 punti)16:00: Vendita case esistenti (atteso 4,2 Mln unità; preced. 4,43 Mln unità)16:00: Vendita case esistenti, mensile (atteso -5,4%; preced. -5,9%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso -167K barili; preced. 10,23 Mln barili)14:30: PIL, trimestrale (atteso 2,9%; preced. 2,6%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 222K unità; preced. 211K unità).