Mutui, da tasso variabile a fisso per chi ha ISEE sino a 35mila euro

(Teleborsa) - Lapoterà qualche, che potrannoa condizioni agevolate, grazie ad u emendamento inserito dal governo per neutralizzare l'impatto die tassi crescenti. L'emendamento i quesitone richiama una disposizione del 2011 (dl 70/2011) che viene riproposta solo per alcune categorie di contraenti a basso reddito.La norma consentedi poter rinegoziare il mutuo da taso variabile a fisso a certe condizioni predeterminate ed agevolate.La banca dovrà consentire il, anche se non ci sono clausole che lo prevedano, e dovrài seguenti due:eddel mutuo.Le novità introdotta nella Manovra rappresenta una sorta diche hanno contratto un mutuo e che potrebbero ritrovarsi impossibilitate a pagare le rate sempre più alte indotte dall'aumento dei tassi di interesse. Questa norma ha infattii ripetuti, l'ultimo dei quali (50 punti) diventa efficace oggi 21 dicembre2022.