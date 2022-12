Seduta euforica per l'indice del settore telecomunicazioni (+2,36%)

comparto telecomunicazioni in Italia

indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni

FTSE Italia Telecommunications

indice EURO STOXX Telecommunications

listino principale

Inwit

Telecom Italia

media capitalizzazione

Rai Way

small-cap

Tiscali

Giglio Group

(Teleborsa) - Andamento brillante per il, peraltro preannunciato dalla buona performance dell'Ilha aperto a quota 7.713,9, in accelerazione del 2,36% rispetto alla chiusura precedente. In salita anche l'che ha terminato gli scambi 265, dopo che in principio di giornata era a quota 263.Nel, nuovo spunto rialzista per, che guadagna bene e porta a casa un +2,62%.Balza in avanti, che amplia la performance positiva con un incremento del 2,23%.Tra i titoli adel comparto telecomunicazioni, modesto recupero sui valori precedenti per, che conclude in progresso dell'1,33%.Tra ledi Milano, seduta vivace per, protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso dell'1,67%.Moderatamente al rialzo la prestazione di, che chiude con una variazione percentuale dell'1,25%.