Spid, che succede? Governo prende tempo

(Teleborsa) - Nelle ultime ore tiene banco ilin scia alle dichiarazioni del sottosegretario con delega all’Innovazione,sulla volontà di. Per ora, il, dunque nessun addio allo Spid, perlomeno non adesso.Insomma,ilche dovrà passare da unaistituzionali e non, sullaper verificare la fattibilità a lungo termine di un’unica identità digitale, nazionale e gestita dallo Stato. Progetto che - qualora fosse formalizzato - sarebbe- in quattro tappe, di" per fare della Carta d’identità elettronica il solodi accesso ai servizi online della Pubblica amministrazione.Dichiarazioni quelle diche non sono piaciute ovviamente all'opposizione ma neanche ad una, ma stiamo cercando il modo di risolvere alcune criticità. Ci sono categorie, come gli anziani, che incontrano difficoltà nell’utilizzarlo", rassicura Il capogruppo di Fi alla Camera,(persa malamente) ai pagamenti digitali ora il governo di Giorgia Meloni. A oggi oltre 30mln italiani utilizzano #SPID, con un incremento di +30% rispetto al 2021. Spegnere SPID vuol dire complicare la vita a persone proprio quando hanno preso abitudine a usarlo.un questo governo fuori dalla realtà, più preoccupato di cancellare ciò che è stato fatto da altri piuttosto che pensare a ciò che è utile alle persone". Così su Facebook la capogruppo M5S al Senato,