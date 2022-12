Tokyo estende i ribassi dopo cambiamento politica Bank of Japan

Tokyo

(Teleborsa) -, con gli investitori che stanno. Ieri BOJ ha ampliato l'intervallo entro il quale i rendimenti dei titoli di Stato di riferimento possono fluttuare, preannunciando un potenziale allontanamento dalla politica ultra accomodante adottata finora, in netto contrastato rispetto alle altre banche centrali.La mossa della BOJ è stata ", comprese le preoccupazioni sul funzionamento del mercato obbligazionario" con l'incertezza sulle prospettive dell'inflazione, ha dichiarato il capo missione delper il Giappone. "Fornire comunicazioni più chiare sulle condizioni per l'adeguamento del quadro di politica monetaria aiuterebbe ad ancorare le aspettative del mercato e rafforzare la credibilità" dell'impegno della BOJ per raggiungere il suo obiettivo di inflazione, ha aggiunto."Sebbene si preveda, in quanto questa decisione richiederà del tempo per essere digerita, dovrebbe essere molto positiva per il mercato nel suo complesso, in quanto eliminerà i prezzi irragionevoli come Y150/$, il multiplo estremamente alto o il tasso di cap ultra basso", secondo Junichi Inoue, Head of Japanese Equities di Janus Henderson.Prevale la cautela a, con ilche termina la seduta con un calo dello 0,63%, portando avanti la scia ribassista di cinque cali consecutivi, avviata giovedì scorso; sulla stessa linea, si posizionano sotto la parità(-0,45%) e(-0,17%).Leggermente positivo(+0,2%); sulla parità(-0,19%). In lieve ribasso(-0,23%); positivo(+1,3%).Seduta molto negativa per l', che perde terreno, mostrando una discesa dello 0,19%. La giornata del 20 dicembre si presenta piatta per l', che mostra un esiguo +0,03%. Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile -0,06%.Il rendimento dell'è pari 0,48%, mentre il rendimento delscambia 2,9%.Tra lepiù importanti dei mercati asiatici:00:30: Prezzi consumo, annuale (preced. 3,7%)00:30: Tasso disoccupazione (preced. 2,6%)00:50: Vendite dettaglio, annuale (preced. 4,3%)00:50: Produzione industriale, mensile (preced. -3,2%).