Ambiente, ENEA presenta una super guida per un Natale più sostenibile

(Teleborsa) - Arriva laper unpiù sostenibile, all’insegna dele di una dieta intelligente attenta alla qualità, alla sicurezza e agli sprechi del cibo.Sul, ENEA è in prima linea con la Divisione “” nel realizzare alimenti meno deperibili, processi di produzione più sostenibili, packaging biodegradabili, soluzioni contro lee nuovi materiali, integratori e nutraceutici da scarti alimentari. Unacontro lo spreco alimentare deve prevedere l’identificazione di “buone pratiche di economia circolare” che consentano di individuare le lacune del sistema alimentare ma anche le azioni strategiche per il controllo dello spreco. Tra i consigli elencati da Enea ci sono pianificare il reale quantitativo di cibo necessario per un pasto medio, prestando attenzione a quanto cibo è ancora presente nel frigo, valutare durante la spesa le scadenze dei vari prodotti in modo da acquistare solo ciò che serve o ciò che può essere reimpiegato in seguito, fare attenzione alle informazioni su tecnologie o ingredienti nelle etichette degli alimenti che aiutano a limitare lo spreco alimentare e prediligere i prodotti di stagione e quelli che hanno indicato il destino del packaging a fine ciclo per ridurre la porzione indifferenziata dell’immondizia.ENEA è in prima linea anche con il Dipartimento “Efficienza energetica” per favorire ilverso una nuova e più diffusa cultura del, obiettivo prioritario anche del Programma nazionale di informazione e formazione “Italia in Classe A”, finanziato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e attuato dall’ENEA. Tra i consigli utili ci sono quelli, ad esempio, di eseguire ladegli impianti, controllare ladegli ambienti e di fare attenzione alle ore di accensioneInfine, per contrastare lo spreco die rendere più sostenibile la sua gestione, il Laboratorio ENEA di “” ha elaborato una guida con suggerimenti e buone pratiche, errori da evitare, ma anche soluzioni e tecnologie per il risparmio idrico.: ridurre perdite, adottare processi e sistemi meno idro-esigenti e buone pratiche in famiglia e nelle scuole. Tra i consigli in questo ambito ci sono il mantenere efficiente l’impianto idrico e verificare la presenza di perdite occulte, chiudere il rubinetto per evitare che l’acqua scorra inutilmente e riutilizzare l’acqua di cottura della pasta o del lavaggio delle verdure per sciacquare i piatti prima di metterli in lavastoviglie o per annaffiare (quando non è salata).L'elenco completo dei consigli è disponibile sul sito di Enea.