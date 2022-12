Circle acquisisce controllo CARGO START per crescere in segmento aereo

Circle

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nell'analisi e nello sviluppo di prodotti per l'innovazione e la digitalizzazione dei settori portuale e della logistica intermodale, ha, startup attiva nel settore dello sviluppo e della vendita di prodotti e servizi tecnologici innovativi per gli operatori della filiera del settore cargo aereo. Prodotto di punta dell'offerta di CARGO START è StarTracking, soluzione per il tracking airport-to-airport con aggiornamenti di stato in tempo reale, già integrata, in seguito alla partnership commerciale tra le due realtà avviata lo scorso aprile, con i software proprietari di Circle.Nel 2021 CARGO START ha registrato unpari a0,67 milioni di euro, in crescita dell'86% circa rispetto al 31 dicembre 2020, unpari a 0,1 milioni di euro con un EBITDA Margin del 14%, unpari a 21 migliaia di euro e un Indebitamento Finanziario Netto cash positive per circa 18 migliaia di euro.L'accordo prevede che Circle perfezioni un'oin CARGO START per unattraverso la sottoscrizione da parte di un aumento di capitale sociale a pagamento, a essa riservato, per nominali 20.850 euro e con sovrapprezzo di 479.150 euro."Siamo entusiasti delle nuove opportunità che derivano da questa operazione, grazie alla quale Circle- ha commentato il- Con CARGO START abbiamo avviato fin dal 2021 una proficua partnership, che insieme abbiamo deciso di consolidare ulteriormente attraverso questa operazione di acquisizione, pur lasciandole un’autonomia operativa, vista la sua strategicità rispetto al percorso 2024 Connect 4 Agile Growth"."Circlesempre più fruibile, integrata, efficiente, sicura e sostenibile, grazie alla tecnologia e al miglioramento dei processi, e la mission di assicurare agli operatori del settore una visibilità completa e costante dei flussi delle merci", ha aggiunto.