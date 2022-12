Ego Airways precisa: revoca licenza frutto della mancata acquisizione da Leone Capital

(Teleborsa) -è intervenuta con una nota ufficiale, dopo la diffusione di notizie relative allada parte di Leone Capital LLCdi Ego Airways per fatti riconducibili alla responsabilità della nostra compagnia".A tale proposito, Ego Airways precisa che "da parte del promissario acquirente – impegnatosi a rilevare le quote della stessa nel corso del 2022 mediante la sottoscrizione di un apposito accorso preliminare –e, pertanto, per il mancato avveramento di una condizione sospensiva voluta dalle parti. Tale circostanza ha avuto qualesu richiesta della società in pendenza di trattative con Leone Capital"."Per effetto di tale ultimo provvedimento, venute meno le condizioni per la prosecuzione delle attività connesse con l’esercizio dell’impresa, la società con provvedimento del 13 dicembre scorso veniva; sino a quel momento Ego Airways, precisa di essersi attivamente adoperata perche consentissero unaraggiungendo un accordo con la predetta Società e da quest’ultima non onorato".