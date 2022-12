Enel finalizza cessione 50% di Gridspertise a CVC

Enel

(Teleborsa) -ha perfezionato, tramite Enel Grids, la cessione del 50% della sua controllata Gridspertise, interamente detenuta da Enel, al fondo di private equity internazionale CVC Capital Partners Fund VIII (CVC), a seguito del verificarsi di tutte le condizioni previste dall’accordo sottoscritto il 18 ottobre 2022.CVC ha versato un corrispettivo complessivo di circa 300 milioni di euro, pari a un enterprise value di 625 milioni di euro (riferito al 100%). L'accordo prevede inoltre possibili pagamenti differiti che potrebbero portare l'enterprise value (riferito al 100%) fino a un miliardo di euro.L’operazione nel suo complesso ha generato un impatto positivo sull’EBITDA del Gruppo Enel per circa 500 milioni di euro, oltre a un atteso effetto positivo sull'indebitamento finanziario netto consolidato del Gruppo di circa 300 milioni di euro.A seguito dell'operazione, Enel e CVC gestiscono la Società in regime di controllo congiunto.L'operazione - spiega una nota - è in linea con l'attuale Piano Strategico del Gruppo Enel, secondo il modello di Stewardship, che prevede investimenti condotti con terze parti, con l’obiettivo di aggiungere nuove infrastrutture e servizi finalizzati ad accelerare il processo di elettrificazione della domanda di energia dei clienti.