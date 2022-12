Hong Kong in forte rialzo: da Cina messaggi positivi su mercati capitali

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -, che si allineano al buon andamento di Wall Street e si lasciano alle spalle le vendite innescate dai messaggi hawkish delle banche centrali (l'ultimo, a sorpresa, era stata la Bank of Japan). Spicca la performance positiva di, dopo che la(CSRC) ha affermato che spingerà per un'espansione del programma Stock Connect tra la Cina e Hong Kong, implementerà le riforme della quotazione offshore e approfondirà la cooperazione con i mercati dei capitali di Hong Kong.Dalla CSRC sono anche arrivati messaggi più generali: ha infatti dichiarato che, il che fa ben sperare per i mercati dei capitali cinesi. Inoltre, ha sottolineato di essere pienamente fiduciosa nel "futuro luminoso" dell'economia cinese.Seduta in lieve rialzo per, con il, che avanza dello 0,41%, spezzando la serie negativa iniziata giovedì scorso, mentre, al contrario, in lieve calo, che continua la giornata sotto la parità (-0,36%) e(-0,46%).In netto miglioramento(+2,12%); sulla stessa tendenza, sale(+1,19%). Leggermente negativo(-0,58%); leggermente positivo(+0,58%).Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile -0,02%. Piccolo spunto rialzista per l', che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,31%. Allunga timidamente il passo l', che tratta con un modesto progresso dello 0,30%.Il rendimento per l'è pari 0,39%, mentre il rendimento deltratta 2,87%.Tra ledi maggior peso nei mercati asiatici:00:30: Prezzi consumo, annuale (preced. 3,7%)00:30: Tasso disoccupazione (preced. 2,6%)00:50: Vendite dettaglio, annuale (preced. 4,3%)00:50: Produzione industriale, mensile (preced. -3,2%).