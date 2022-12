In rosso Wall Street, dubbi su mosse Fed

Dow Jones

(Teleborsa) - Si apre al ribasso la borsa di Wall Street dopo che i dati macro odierni, sia quelli sul PIL del terzo trimestre , sia quelli sulle nuove richieste di sussidi disoccupazione , si sono rivelati leggermente migliori delle attese. Statistiche che deprimono il sentiment degli investitori poiché alimentano la prospettive di nuove strette monetarie da parte della Federal Reserve.Tra gli indici statunitensi, in flessione dello 0,96% sul; sulla stessa linea, giornata negativa per l', che continua la seduta a 3.830 punti, in calo dell'1,24%. Pessimo il(-1,93%); sulla stessa linea, negativo l'(-1,27%).Scivolano sul listino americano S&P 500 tutti i settori.del Dow Jones,(+12,18%),(+4,09%),(+2,80%) e(+2,38%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,35%.Al top tra i, si posizionano(+4,98%),(+4,79%),(+4,61%) e(+4,58%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,35%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,26%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,25%.Sottotonoche mostra una limatura dell'1,21%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:14:30: PIL, trimestrale (atteso 2,9%; preced. 2,9%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 222K unità; preced. 214K unità)16:00: Leading indicator, mensile (atteso -0,4%; preced. -0,8%)14:30: Ordini beni durevoli, mensile (atteso -0,6%; preced. 1%)14:30: Redditi personali, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,7%).