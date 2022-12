Italgas, ceduto 10% holding che controlla greca Depa

Italgas

(Teleborsa) -ha perfezionato oggi un’operazione di cessione del 10% del capitale sociale di Italgas Newco, la holding del Gruppo che controlla Depa Infrastructure attiva nella distribuzione del gas in Grecia, a Phaeton (società finanziaria del gruppo industriale greco Copelouzos), coerentemente con quanto previsto nel Piano Strategico 2022-2028,La cessione del pacchetto azionario - spiega una nota - è avvenuto a un corrispettivo (equity value) di circa 40 milioni di euro.Tenuto conto dell’indebitamento finanziario netto di Italgas Newco, tale importo corrisponde a una valorizzazione implicita della partecipazione del 100% in Depa Infrastructure in linea con il prezzo offerto da Italgas per l’acquisto della partecipazione in sede di privatizzazione.