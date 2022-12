Magis, bilancio positivo nel primo giorno di negoziazioni

Magis

(Teleborsa) - Debutto con il botto per il titolo della società, leader nella produzione di nastri adesivi personalizzati e sistemi di chiusura per pannolini monouso e prodotti per l’incontinenza adulta. In data odierna, 22 dicembre 2022, hanno preso avvio le negoziazioni delle azioni ordinarie (ISIN IT0005525347) e dei warrant (ISIN IT0005525321) della società su Euronext Growth Milan (EGM), sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana.Il titolo ha chiuso la seduta odierna ad unpari ad Euro 10 per azione. Il volume scambiato nella giornata è stato di 29.375 azioni per un controvalore pari a Euro 317.510,25.L’ingresso di Magis in Borsa Italiana è avvenuto a seguito dell’esecuzione di un’operazione promossa da Electa Ventures, pioniere italiano di SPAC e Pre-booking Company, tramite IPOC 6 e condivisa con IPO CLUB (fondo chiuso del Gruppo Azimut dedicato ad investimenti in pre IPO, lanciato nel 2017 per iniziativa condivisa da Azimut Libera Impresa con la stessa Electa), e KAIS Renaissance ELTIF (fondo ELTIF gestito Kairos Partners SGR, di cui la stessa Electa è partner strategico per operazioni alternative) quali co-cornestone investor.Attraverso un negoziato riservato e su misura, Magis ha avuto accesso a capitali e listino grazie al pre-book promosso da Electa Ventures che annovera, oltre ai co-cornestone investor, una formazione di investitori istituzionali e privati di primario standing aderenti al collocamento regolato da CFO SIM.