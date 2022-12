Natale, corsa ai regali: il 58% li comprerà tra oggi e domani

(Teleborsa) - Il Natale è alle porte, e - come da tradizione -Tra oggi e sabato mattina,- il 58% - andranno a caccia dei regali mancanti da mettere sotto l'albero per familiari, parenti e amici. Una corsa all'ultimo minuto che vedrà protagonista la rete dei punti vendita fisici. È quanto emerge da un sondaggio condotto persu un campione nazionale di consumatori.I ritardatari che ancora devonoconcentreranno il loro shopping(40%) ma c'è anche un 19% che aspetterà fino all'ultimo momento utile del giorno della Vigilia, sabato 24 dicembre. Con margini così ristretti, i negozi battono in volata l'online, frenato dai tempi di consegna: l'89% dei consumatori farà almeno un acquisto presso un punto vendita fisico, contro il 59 % che sceglierà anche il web. Una buona notizia per le circa 600mila imprese, piccole e grandi, della rete commerciale italiana, che resteranno aperte fino alla sera della Vigilia per agevolare gli acquisti. In media, per i regali del Natale 2022 si spenderanno in tutto 197 euro a persona, un budget minore dirispetto a quello allocato lo scorso anno. A pesare incertezza e riduzione del potere d'acquisto, che frenano gli acquisti di una larga parte della popolazione: a fronte di un 39% di italiani che dichiara l'intenzione di mantenere stabile la spesa, quasi la metà - il 47%, ma si arriva al 54% nelle regioni del Centro - annuncia che ritoccherà al ribasso il budget previsto per i doni rispetto allo scorso anno. Solo il 14% pianifica di spendere di più.Un calo tutto sommato contenuto e purtroppo comunque atteso, vista la pressione esercitata sui bilanci delle famiglie dalla corsa dei prezzi e dal boom delle bollette e dei conti da saldare, che quest'annocirca delle tredicesime, per un valore di circa 15 miliardi di euro,Libri e prodotti di moda sono ancora una volta i doni più ambiti. Nella top ten delle intenzioni di acquisto per un regalo, spiccano infatti i capi d'abbigliamento (44% delle indicazioni), seguiti da libri (40%), prodotti di profumeria (39%), giochi e giocattoli (38%), regali gastronomici (31%), accessori di moda (30%), prodotti tecnologici (25%), arredamento e prodotti per la casa, vini ed elettrodomestici e piccoli elettrodomestici (tutti al 21% di indicazioni). Due su dieci - il 20% - regaleranno invece un prodotto di gioielleria. Una quota simile a quanti scelgono calzature (19%) e videogiochi (18%), mentre il 7% dei Babbo Natale italiani metterà sotto l'albero un viaggio o una vacanza. In pochi, però, potranno contare per i regali sui fringe benefits dall'impresa presso cui lavorano. L'intervento di detassazione non sembra avere avuto ancora un impatto significativo: a fronte di un 11% che segnala di aver ricevuto un benefit di valore maggiore dello scorso anno, si registra una quota uguale di intervistati che dichiara di aver visto ridursi la somma erogata. "Inflazione e caro-bollette rendono il, ma gli italiani non rinunciano alla tradizione dei regali", ha commentato la presidente nazionale di Confesercenti Patrizia De Luise. "Un segnale positivo in particolare per la rete dei negozi italiani di vicinato: tanti vogliono comprare 'sotto casa', confermando l'utilità e il ruolo di servizio delle tante pmi del commercio italiano. Imprese che hanno vissuto un autunno difficile, condizionato dall'aumento dei costi e dal rallentamento della spesa delle famiglie. Deludente, per ora,la sola detassazione non ha portato allo sperato incremento delle somme. Serve una vera semplificazione della norma, con la possibilità di erogare i benefits direttamente in busta paga. E, in generale, servono interventi mirati al sostegno dei consumi e dei negozi: il taglio del cuneo fiscale è un primo passo nella giusta direzione, ma serve una riduzione più sostanziale per avere un effetto sui consumi".