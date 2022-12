Orsero firma contratto per acquisto 80% di Blampin

Orsero

(Teleborsa) -ha sottoscritto, in data odierna, lo share purchase agreement (SPA) per l’acquisto dell’80% del capitale di Blampin.Il corrispettivo per l’acquisito dell’80% del capitale è pari a complessivi circa 40 milioni di cui: 32 milioni da corrispondersi alla data del closing, stabilito sulla base di una situazione patrimoniale del Gruppo Blampin al 31 ottobre 2022, con successivo conguaglio da calcolarsiin ragione dell’utile generato da Blampin nei mesi di novembre e dicembre 2022 “pro quota” rispetto alla percentuale di capitale sociale detenuta ad oggi dai Venditori e fino a massimi 8 milioni da corrispondersi a titolo di earn-out, suddivisi in 4 tranche annuali di pari ammontare subordinatamente e in ragione del raggiungimento di obiettivi di redditività (EBITDA Adjusted) fissati per gli esercizi 2023, 2024, 2025 e 2026 (“earn-out”).Una quota del capitale sociale di Blampin pari a circa 13,3% rimanente in capo ai Venditori sarà oggetto di una opzione put&call da esercitarsi a partire dal 1/1/2027 fino al 31/12/2028 e disciplinata, unitamente alla governance post-acquisizione, all’interno di uno shareholding agreement (SHA) che sarà sottoscritto al momento del perfezionamento della acquisizione.Il residuo 6,7% circa del capitale sociale resterà di proprietà di un gruppo di manager di Blampin Groupe.Il perfezionamento dell’acquisto dell’80% di Blampin è previsto entro la prima metà di gennaio 2023 subordinatamente al verificarsi delle condizioni sospensive previste dallo SPA.Entro lo stesso periodo, si prevede di dare esecuzione all’acquisizione dell’intero capitale sociale di CAPEXO, in conformità all’accordo già sottoscritto