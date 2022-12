Smart working prorogato al 31 marzo per i lavoratori fragili

(Teleborsa) - Ipotranno lavorare insia nel pubblico che nel privato, fino al 31 marzo, anche esercitando, se necessario, un'altra mansione. È quanto prevede unche non cita invece i genitori di figli under14.Il datore di lavoro, si legge nel testo dell'emendamento, assicura lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile "anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento".Per isi continua, inoltre, ad applicare la modalità di smart working agevolata, cioè senza obbligo di accordo individuale.Modalità che, in vista della scadenza il prossimo 31 dicembre, non è stata rinnovata per i lavoratori con figli under 14. Questa categoria dal 1 gennaio 2023 rientrerà, dunque, nella normativa standard dello smart working che prevede l'obbligo di un accordo tra azienda e lavoratore o azienda e sindacati.