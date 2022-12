Terna, perfezionato secondo closing cessione Difebal

Terna

(Teleborsa) -ha perfezionato il secondo closing per la cessione a CDPQ, gruppo globale di investimenti, della società Difebal, titolare di una linea elettrica in Uruguay di complessivi 214 km per un corrispettivo (equity value) pari a oltre 27 milioni di euro, in linea con quanto previsto dall’accordo e a seguito dell’avveramento delle condizioni previste dallo stesso.La cessione degli altri progetti in Brasile e Perù verrà perfezionata in più fasi, conseguenti al soddisfacimento di alcune condizioni.L’operazione - spiega una nota - rappresenta un ulteriore importante passo nell’ambito della più ampia strategia di rifocalizzazione della presenza internazionale del Gruppo Terna, già annunciata con l’aggiornamento del Piano Industriale 2021-2025.Il Gruppo Terna è stato assistito da Santander Corporate & Investment Banking, in qualità di advisor finanziario, e dallo studio legale internazionale DLA Piper e da Posadas, Posadas & Vecino in qualità di advisor locale. CDPQ è stata assistita dallo studio legale brasiliano Pinheiro Neto Advogados e da Ferrere in qualità di advisor locale.