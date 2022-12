Trasporto aereo, ENAC: sistema aviazione civile supera verifica ICAO

(Teleborsa) -che(ICAO) ha condotto dal 15 giugno al 5 luglio 2022 sul sistema dell’aviazione civile italiana: questo il risultato comunicato nei giorni scorsiall’esito di tutte le verifiche realizzate.La visita - spiega la nota - rientra tra gli audit che vengono realizzati periodicamente, ai fini di verificare gli standard e l’armonizzazione delle regole. Il team internazionale ha verificato in particolare la gestione del Programma Nazionale per la, ildi trasporto aereo e le modalità di segnalazione degli inconvenienti, tutte attività che sono effettuate dall’Ente.Sono stati inoltre oggettola cui competenza ricade rispettivamente sull’ENAV, società che gestisce il traffico aereo civile in Italia, e sull’Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo (ANSV).La valutazione positiva sull’operato dell’Ente e sul sistema dell’aviazione civile nazionale,dello Stato rispetto alle precedenti visite ispettive.