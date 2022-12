Wall Street in rally grazie a spinta trimestrali FedEx e Nike

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

FedEx

Nike

Nike

Boeing

Caterpillar

Apple

Walgreens Boots Alliance,

Enphase Energy,

Baidu

Cintas

Docusign,

Walgreens Boots Alliance,

Crowdstrike Holdings,

Palo Alto Networks,

Workday

(Teleborsa) -, che porta a casa un guadagno dell'1,60% sul; sulla stessa linea, in rialzo l', che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 3.878 punti. Positivo il(+1,48%); sulla stessa linea, in denaro l'(+1,48%).Ledi(che ha identificato un risparmio sui costi incrementale di 1 miliardo di dollari) e(nonostante il margine lordo in calo a causa dei maggiori ribassi per liquidare l'inventario) hanno fornito una tregua alle pressioni sui titoli statunitensi, che erano stati colpiti dalle vendite a seguito della conferma dellala scorsa settimana.del Dow Jones,(+12,18%),(+4,09%),(+2,80%) e(+2,38%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,35%.Tra idel Nasdaq 100,(+4,98%),(+4,79%),(+4,61%) e(+4,58%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,35%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,26%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,25%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,21%.Tra i datisui mercati statunitensi:14:30: PIL, trimestrale (atteso 2,9%; preced. 2,6%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 222K unità; preced. 211K unità)16:00: Leading indicator, mensile (atteso -0,4%; preced. -0,8%)14:30: Ordini beni durevoli, mensile (atteso -0,6%; preced. 1%)14:30: Redditi personali, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,7%)14:30: Spese personali, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,8%)16:00: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 59,1 punti; preced. 56,8 punti).