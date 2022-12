Azimut Libera Impresa SGR entra nel capitale di The Longevity Suite

Technogym

(Teleborsa) -- per conto del fondo AZIMUT ELTIF - Private Equity Ophelia - ha siglato un accordo vincolante che prevedecon unatramite contestuale acquisto di quote azionarie e sottoscrizione di un aumento di capitale dedicato ad accelerare gli attuali piani di sviluppo della società.Fondata nel 2019, Longevity è attiva nelcon tecnologie estetiche d'avanguardia, trattamenti manuali sinergici, prodotti nutrizionali detox e una linea di cosmeceutici firmata the Longevity Suite. Con un, la piattaforma Longevity attualmente conta più di 20 city clinics nelle città italiane più strategiche (Milano, Roma, Torino, Bologna) e in prestigiose località turistiche come Forte dei Marmi, Cortina, Porto Cervo e Porto Rotondo; di recente il marchio è sbarcato in Spagna, a Ibiza, e si appresta anche ad entrare nel mercato svizzero.L'operazioneche, tra gli altri, annovera Wellness Holding di Nerio Alessandri (presidente e fondatore di), Marco Bizzarri (CEO di Gucci), Luca Poggi (membro del CdA di IMA, Roberta Benaglia (fondatrice e CEO di Style Capital SGR) e Boris Jean Collardi (ex CEO di).L'obiettivo è rafforzare la leadership italiana ed europea del network, tramite l', nonché l’ingresso nel mercato dell'hospitality di lusso con la creazione di un innovativo format di Longevity Medical & Wellness Spa da esportare in tutto il mondo.