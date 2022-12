Borse asiatiche in calo su tonfo Wall Street

Tokyo

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Borse asiatiche in calo sulla scia delle perdite accusate da Wall Street, la vigilia, dopo che i più recenti dati macroeconomici americani hanno riaccesi i timori di una continuazione della stretta monetaria da parte della Federal Reserve. In particolare, il PIL del terzo trimestre rivisto al rialzo al 3,2% nella lettura finale, superando anche le aspettative del mercato; il dato PCE sull'inflazione aumentato nel terzo trimestre del 4,3%, e le nuove richieste di sussidi di disoccupazione cresciute ad un ritmo più basso rispetto alle stime di consensus., chiude sotto la parità il, che scende con uno scarto percentuale dell'1,15%; sulla stessa linea, in lieve calo, che continua la giornata sotto la parità.Leggermente negativo(-0,62%); sulla stessa tendenza, pesante la Borsa di(-1,73%).Variazioni negative per(-1,29%); sulla stessa linea, in lieve ribasso(-0,65%).Frazionale rialzo per l', che sta mettendo a segno un modesto profit a +0,3%. Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia. Moderatamente al rialzo la prestazione dell', che scambia con una variazione percentuale dello 0,20%.Il rendimento dell'tratta 0,38%, mentre il rendimento delè pari 2,87%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati asiatici:00:30: Prezzi consumo, annuale (preced. 3,7%)00:30: Tasso disoccupazione (preced. 2,6%)00:50: Vendite dettaglio, annuale (preced. 4,3%)00:50: Produzione industriale, mensile (preced. -3,2%).