Borse europee prudenti, attesi altri dati USA

(Teleborsa) -, il giorno dopo che i dati macroeconomici americani migliori delle attese (PIL e sussidi alla disoccupazione) hanno rafforzato la visione di una Federal Reserve aggressiva che non rallenterà il passo della stretta monetaria. L'attenzione degli investitori si concentra agli altri dati USA in arrivo nel primo pomeriggio:Sul mercato valutario, stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,061. L'prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,30%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento (+1,91%), raggiunge 78,97 dollari per barile.Sul fronte societario, diversi gli annunci arrivati da alcune blue chips e non solo:ha siglato una partnership con Credit Agricole da 400 milioni di euro;si è aggiudicato un contratto da 690 milioni di euro in Canada per i Cormorant;sta pianificando l'acquisto di una società specializzata in idrogeno eha annunciato l'acquisto della maggioranza della tedesca Peter Jackel GmbH.In lieve rialzo lo, che si posiziona a +213 punti base, con un timido incremento di 4 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 4,51%.senza slancio, che negozia con un +0,1%,è stabile, riportando un moderato +0,11%; andamento cauto per, che mostra una performance pari a -0,01%. Sostanzialmente stabile Piazza Affari, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con ilche si ferma a 23.799 punti; sulla stessa linea, resta piatto il, con le quotazioni che si posizionano a 25.812 punti.Tra lea grande capitalizzazione, sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dell'1,39%.Guadagno moderato per, che avanza dello 0,98%.Piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,97%.Giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,91%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -0,81%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,62%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,61%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Tra i(+2,22%),(+2,20%),(+2,00%) e(+1,45%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,21%.scende dell'1,87%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,21%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,17%.Tra ledi maggior peso:00:30: Prezzi consumo, annuale (preced. 3,7%)08:45: Prezzi produzione, mensile (preced. -0,2%)09:00: Prezzi produzione, annuale (preced. 26,1%)09:00: PIL, trimestrale (atteso 0,2%; preced. 1,5%)14:30: Ordini beni durevoli, mensile (atteso -0,6%; preced. 1%).