Covid, monitoraggio ISS: Rt scende ancora a 0,91, in calo anche l'incidenza

(Teleborsa) - In base aldell'l'Covid-19 risulta essere in discesa con un Rt medio calcolato sui casi sintomatici a 0.91 (range 0,83-0,97) nel periodo 30 novembre-13 dicembre rispetto allo 0,98 della settimana precedente e sotto soglia epidemica. In calo anche l'incidenza deidiin Italia a 7 giorni per 100mila abitanti: 233 (nel periodo 16-22 dicembre 2022) rispetto a 296 (9-15 dicembre).Ilina livello nazionale è scesa a 13,7 (rilevazione giornaliera ministero della Salute al 22 dicembre) dopo il 14,8% precedente (rilevazione giornaliera ministero della Salute al 15 dicembre). Piccolo calo anche per il tasso di occupazione indei malati di Covid che scende al 3,1% (rilevazione giornaliera ministero della Salute al 22 dicembre) rispetto al 3,2% di una settimana fa (rilevazione giornaliera ministero della Salute al 15 dicembre).