Da CDP 40 milioni a FER per il potenziamento della rete ferroviaria della Regione Emilia-Romagna

(Teleborsa) - Incentivare l’utilizzo sostenibile del, potenziare itra i piccoli centri urbani e garantire ai cittadini una miglior accessibilità alle stazioni. Sono gli obiettivi dell’accordo di finanziamento disottoscritto da(CDP) a favore di FER, società della Regione Emilia-Romagna che gestisce gli oltre 300 chilometri dell'intera rete ferroviaria regionale.In particolare, glisaranno destinati al potenziamento della rete in diverse provincie dell’Emilia-Romagna per migliorare la circolazione e prevedono: la completa elettrificazione dellae la linea Sassuolo-Reggio Emilia-Guastalla che avrà importanti benefici in termini di sostenibilità, riduzione dei tempi di percorrenza e delle emissioni di Co2; la soppressione di due passaggi a livello a Sassuolo e Modena, con miglioramenti in termini di viabilità locale e sicurezza per i; il rifacimento del piano del ferro (sostituzione delle rotaie, deviatoi e traverse) della stazione di(RE); la ricostruzione del ponte ferroviario sul Trigolaro della linea Suzzana-Ferrara, con la sostituzione dell’impalcato esistente con uno di nuova realizzazione.Questaconferma il ruolo di CDP come finanziatore di lungo periodo al fianco degli enti pubblici. Il sostegno a FER rientra nella missione istituzionale di Cassa Depositi e Prestiti, in linea con ile, in particolare, con le priorità di intervento individuate dalle Linee Guida Strategiche Settoriali relative a trasporti e nodi logistici.Tra le aree indicate da CDP vi sono, infatti, l'ammodernamento delle, con l'obiettivo di ridurre i tempi di percorrenza e garantire la messa in sicurezza delle infrastrutture. Prioritario anche lo sviluppo della mobilità urbana e del trasporto pubblico locale (Tpl) per favorire il passaggio dal mezzo privato al mezzo pubblico, che attualmente rappresenta la prima opzione per gli spostamenti quotidiani solo per l'11% della popolazione, la quota più bassa tra i principali paesi europei.“Coerentemente con le linee guida del Piano Strategico 2022-2024, il sostegno allo sviluppo infrastrutturale del nostro Paese è una delle priorità per Cassa Depositi e Prestiti. Con questa importante operazione contribuiremo al potenziamento della rete ferroviaria dell’Emilia-Romagna, non solo con un miglioramento di qualità del servizio, ma anche in ottica sostenibile. La vicinanza e il supporto alle Regioni è oggi uno dei principi fondamentali del nostro modello operativo. Attraverso le proprie competenze, CDP vuole essere un punto di riferimento per gli enti pubblici per promuovere e accelerare lo sviluppo del territorio, sfruttando le leve dell'innovazione e della sostenibilità”, ha dichiarato, Responsabile Pubblica Amministrazione di CDP., Assessore Infrastrutture, Mobilità e Trasporti della Regione Emilia-Romagna, e, Assessore al Bilancio della Regione Emilia-Romagna, hanno dichiarato: “La Regione crede e investe con convinzione nel trasporto ferroviario, come indicato già nel Patto per il lavoro e per il clima, perché è una modalità di spostamento ecologica e sostenibile. Per questo è importante il sostegno di Cassa Depositi e Prestiti, che ringrazio, perché permette di potenziare la rete ferroviaria regionale. I 40 milioni immessi nel territorio vanno a vantaggio non solo di chi si muove in treno sulle linee coinvolte, frequentate in maggioranza da lavoratori pendolari, ma anche di tutti gli emiliano-romagnoli che in quelle zone vivono, lavorano o viaggiano. Con un risultato virtuoso per l’ambiente e l’aria che respiriamo”.