Enel, linea di credito revolving da 12 miliardi di euro con garanzia SACE

(Teleborsa) -ha sottoscritto con un pool di istituzioni finanziarie composto da, Cassa Depositi e Prestiti,(quest'ultima anche in qualità di banca agente) unadedicata alle esigenze disui mercati dell'energia. La Linea di credito ha durata pari a circa 18 mesi ed èfino al 70% del suo importo nominale.La linea di credito, spiega una nota, "è parte di un, volto a fornire agli operatori del settore un ulteriore strumento per la gestione dei rischi legati alla dimensione molto elevata assunta dai contratti stipulati a copertura delle posizioni industriali (cosiddetta marginazione) a causa del perdurare della volatilità dei mercati energetici per gli effetti della crisi".La linea di credito ha undi 50 punti base soprae unadipari al 35% del margine. In base al Decreto Aiuti, il premio annuale della Garanzia è determinato, in rapporto all'importo garantito, nella misura di 50 punti base per il primo anno e 100 punti base per il secondo anno.L'del finanziamento e l’'efficacia della garanzia sono subordinate all'del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro delle Imprese e del Made in Italy.La linea di creditodel gruppo Enel, che dispone di una solida liquidità, pari a circa 24,7 miliardi di euro (al netto della Linea di Credito) a fine settembre 2022.