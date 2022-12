Fisco, CGIA: entrate record nei primi 10 mesi del 2022 ma mancano 8 miliardi di euro dalla tassa sugli extraprofitti

(Teleborsa) - L'Ufficio Studi della CGIA ha calcolato che nei primi 10 mesi di quest'anno ilha incassatoin più rispetto allo stesso periodo del 2021. Una cifra definita “spaventosa” che, certamente, afferma lo stesso Ufficio Studi, "è destinata ad aumentare". La CGIA sostiene infatti che con ledi novembre e di dicembre "è molto probabile che le maggiori entrate tributarie e contributive riferite al 2022 saliranno ancora di parecchi miliardi".Secondo l'Ufficio Studi, l'non sarebbe frutto di un inasprimento fiscale, ma delladi tredistinti: un forte aumento dell’inflazione, che ha fatto salire le imposte indirette; il miglioramento economico e occupazionale avvenuto nella prima parte dell’anno; la cancellazione di agevolazioni per il 2022."Oltre a queste tre specificità, va altresì considerato che a partire da marzo di quest’anno le famiglie italiane percepiscono l’, misura che ha sostituito le “vecchie” detrazioni per i figli a carico. Questa novità (a parità di condizioni) ha delle evidenti implicazioni sul calcolo della pressione fiscale. Se le detrazioni riducevano l’da versare al fisco, la loro abolizione ha incrementato il gettito fiscale complessivo annuo di circa 8,2 miliardi di euro. Ricordiamo che, ora, le risorse per erogare l’assegno unico vengono contabilizzate nelcome uscite", si legge nella nota della CGIA che segnala però come manchino all'appello quasi 8 miliardi di euro."Con lasugliapplicata alledal Governo Draghi, nel 2022 l’erario doveva incassare complessivamente 10,5 miliardi di euro. Dopo il saldo del 30 novembre scorso, invece, nelle casse dello Stato sono “arrivati” solo 2,7 miliardi di euro. Pertanto, tra i 57 incassati provvisoriamente in più quest’anno mancano sicuramente all’appello altri 7,8 miliardi di euro", sottolinea l'Ufficio Studi di CGIA.