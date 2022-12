In calo la Borsa di New York su timori Fed

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

Verizon Communication

Nike

Boeing

Intel

Microsoft

Apple

Vertex Pharmaceuticals

Charter Communications,

Tesla Motors

Atlassian

Lam Research

Applied Materials

(Teleborsa) - Chiusura al ribasso per la borsa di Wall Street dopo che i dati macroeconomici americani migliori delle attese, diffusi prima dell'Opening Bell, hanno rafforzato la visione di una Federal Reserve aggressiva che non rallenterà il passo della stretta monetaria.Nel dettaglio, il PIL del terzo trimestre è stato rivisto al rialzo al 3,2% nella lettura finale, superando anche le aspettative del mercato; il dato PCE sull'inflazione è aumentato nel terzo trimestre del 4,3%, e le nuove richieste di sussidi di disoccupazione sono cresciute, seppur ad un ritmo più basso rispetto alle stime del consensus.A Wall Street, ilè in calo (-1,05%) e si attesta su 33.027 punti in chiusura; sulla stessa linea, l'ha perso l'1,45%, terminando la seduta a 3.822 punti. Pesante il(-2,49%); come pure, depresso l'(-1,59%).In discesa a Wall Street tutti i comparti dell'S&P 500.Tra i(+1,40%) e(+0,80%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,95%.scende del 3,21%.Calo deciso per, che segna un -2,55%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,38%.Tra i(+1,16%) e(+0,79%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -8,88%.Pessima performance per, che registra un ribasso dell'8,85%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita dell'8,65%.In perdita, che scende del 7,84%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:14:30: Ordini beni durevoli, mensile (atteso -0,6%; preced. 1%)14:30: Redditi personali, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,7%)14:30: Spese personali, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,8%)16:00: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 59,1 punti; preced. 56,8 punti)16:00: Vendita case nuove, mensile (atteso -4,7%; preced. 7,5%)16:00: Vendita case nuove (atteso 600K unità; preced. 632K unità)14:30: Scorte ingrosso, mensile (preced. 0,5%).