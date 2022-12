Infrastrutture, Massolo (Atlantia): "Oltre la tempesta grazie alle reti"

(Teleborsa) - "Alla cartina politica e a quella fisica, va aggiunta ora una terza cartina. Credevamo che con lai, ebbene non è così. Prima il problema consisteva nelle parole influenza e colonizzazione economica, simboleggiate in buona parte dalla, successivamente si sono aggiunte drammaticamente le parole guerra, invasione, egemonia, impersonificate dallache ha aggredito uno stato sovrano. Questo ha rappresentato un ritorno drammatico alla dimensione geografica. Ma poi vi è una terza cartina del mondo: quella invisibile, fatta di connessioni. Il mondo - e cito Khanna - è influenzato da quello che non si vede, dalle: strade, porti, aeroporti, reti energetiche. Queste interconnessioni creano molto spesso dipendenza e danno ovviamenteLo ha detto l’AmbasciatorePresidente di Atlantia e di ISPI nella lunga intervista rilasciata a Il Messaggero nella quale ha sottolineato che. Hanno una valenza decisiva per sottrarsi al ricatto. E parlo di strade, aeroporti, ponti, linee energetiche integrate, infrastrutture cybernetiche. Reti che favoriscono il tessuto connettivo invisibile che crea competitività, dà alle aziende la possibilità di produrre a costi minori, sviluppa il mercato".In riferimento a ciò che su questo specifico nodo sta facendo Atlantia,osserva che: "In Italia c'è molto da fare e il PNRR, su cui il Governo sta lavorando, è uno. Per renderlo più semplice, meno oneroso, competitivo. Tutte le aziende devono potersi muoversi in questo contesto. La nostra fortuna, la missione di Atlantia, è presidiare in maniera vocazionale il crinale dell'innovazione.Questo vale per le attività in concessione e per le altre società. Penso a(che oggi fornisce servizi a 360 gradi per pedaggi, parcheggi, assicurazioni) e a Yunex Traffic (che gestisce il traffico attraverso sistemi di intelligenza artificiale), che sono dei promotori di mobilità fluida. Per noi è il business stesso che ci chiede di investire in tecnologia e siamo supportati su questo fronte dagli azionisti che hanno promosso l'Opa su di noi, Edizione e Blackstone. Svolgiamo anche una funzione sociale perché migliorare i servizi vuol dire migliorare la vita delle persone.