Mediocredito Centrale colloca obbligazione subordinata TIER 2 da 70 milioni

(Teleborsa) - Mediocredito Centrale - Banca del Mezzogiorno,attraverso l’Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa (Invitalia), ha collocato con successo il collocamento dell’emissione obbligazionaria subordinata TIER 2, destinata a clienti professionali e controparti qualificate, annunciata lo scorso 20 dicembre, con la sottoscrizione di un ammontare nominale pari a 70 milioni.Si tratta di un’, con opzione di rimborso dopo cinque anni e con rating atteso da parte dell’agenzia Standar&Poor’s pari a B.Ilfissato è alla pari e la data di regolamento è il 29 dicembre 2022.L’obbligazione sarà quotata presso il mercato Euro MTF della Borsa del Lussemburgo. I proventi dell’emissione concorreranno allo sviluppo dell’attività aziendale.Joint Lead Managers dell’operazione sono Banca Akros e Intesa Sanpaolo - divisione IMI Corporate & investment banking; Fiscal, Paying e Listing Agent è Bank of New York. Per quanto riguarda gli aspetti legali, Mediocredito Centrale è stato assistito dallo Studio Legale BonelliErede, i Joint Lead Managers dallo Studio Legale Allen & Overy.