Natale e Santo Stefano, Assoturismo-CST: attese 3,6 milioni presenze

(Teleborsa) -delle feste al via:, sono attese 3,6 milioni di presenze turistiche nelle. Unche lascia ben sperare per l’andamento del periodo delle festività invernali, uno dei più importanti per le imprese del turismo e in particolare del comparto ricettivo italiano. A stimarlo perè ilsulla base disu un campione di 1.334 imprenditori della ricettività.Il dato stimato, infatti,(+5%) rispetto allo scorso anno. Una crescita dovuta anche al calendario: nel 2022 Santo Stefano cade di lunedì, mentreaccorciando di un giorno il periodo sfruttabile per un viaggio da parte deiComplessivamente, per il periodo delle festenelle strutture ufficiali, il +8,1% rispetto al 2021. Una crescita trainata dall’incremento delle presenze estere (+19,5%), che in alcune città d’arte sono tornate ai livelli del 2019.Unaper ilche, dopo una buona estate, ha attraversato undal caro-energia: alcune imprese sono state costrette adnei periodi di bassa stagione per l’aumento dei costi di gestione. Sui mercati turistici, però, la voglia di partire non manca.In particolare, lementre per le località di montagna la stima di aumento è del +8,4%.anche per le località di collina/campagna e dei laghi, con un incremento rispettivamente del +7,2% e del +6,2%. Aumenti più contenuti, ma comunque rilevanti, per località termali (+5,3%), marine (+5%) e le località ad Altro Interesse (+3,1%). In generale, la tendenza risulterebbe leggermente migliore per le strutture extralberghiere (+9,1%) che per le alberghiere (+7,7%)Dall’indagine emerge un andamento abbastanza uniformele previsioni migliori sono delle imprese del Centro (+9,1%) e del Nord Ovest (+8,2%), ma un trend positivo è atteso anche nel Nord Est (+7,9%) e nelle regioni del Sud e delle Isole (+6,7%). Unainvece, in merito alla presenza degli stranieri: nelle aree del Nord Est e del Nord Ovest la quota della domanda estera è stata segnalata rispettivamente al 42% e al 40%. Nelle regioni del Centro dovrebbe attestarsi al 33%, mentre al Sud e Isole scenderebbe al 19%.