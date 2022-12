Turismo, Istat: forte ripresa nel 2022 ma sotto livelli pre-Covid

(Teleborsa) -, ma le presenze dei clienti negli esercizi ricettivisono circa 39 milioni in meno rispetto al 2019 (-10,3%). E' quanto rileva l'Istat spiegando anche che il bilancio dei primi nove mesi del 2022 si chiude con circa019.Le presenze negli esercizi extra-alberghieri(136 milioni nei primi 9 mesi del 2022 contro i 139milioni dello stesso periodo del 2019); negli esercizi alberghieri mancano ancora circa 35 milioni di presenze.Il report segnala anche ilSono circa 196 milioni le presenze turistiche nel trimestre estivo luglio settembre 2022, il 4,7% in meno rispetto alla cifra record pre–pandemia di circa 205 milioni raggiunta nel 2019. Il picco stagionale delle presenze mensili neglirisulta essere, anche per l’anno 2022, nel mese di agosto con più di 80 milioni di presenze (+1,4% sul 2021), seguito dal mese di luglio con circa 70 milioni (+12,5%). In entrambi i mesi, però, la crescita è da attribuire esclusivamente alla componente straniera, perché la componente domestica è diminuita del 10,1% ad agosto e del 6,3% a luglio. Settembre si chiude con una crescita totale delle presenze rispetto al 2021 (+9,8%) con una dinamica differenziata tra italiani e stranieri: - 8,3% per i primi e +28,2% per i secondi.Quanto alla ripresa degli spostamenti turistici nei primi nove mesi del 2022 è stata trainata dallecon soggiorni da una a tre notti, che registrano un incremento del 46,7% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.L'Istat rileva anche che nel primo semestre dell'anno, nell’industria turistica allargata mancano all’appello ancora 88 mila occupati (-4,4%) rispetto al 2019 quando il(circa il 7% dell’occupazione dei Servizi).